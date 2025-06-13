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Общество

Жителей Алматы предупредили об ограничениях на полтора месяца на улице Радостовца

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 19:58 Фото: Zakon.kz
В Алматы на полтора месяца ограничат движение на участке ул. Радостовца – от Солодовникова до Жандосова. Об этом 13 июня 2025 года проинформировали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе южной столицы заменят порядка 1,5 км теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1973 году.

"В связи с этим с 14 июня по 4 августа 2025 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по ул. Радостовца – от ул. Солодовникова до ул. Жандосова. Движение будет ограничено в обоих направлениях".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: Telegram/AlmatyJoly

В компании пояснили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы.

"В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей Алматы попросили проявить понимание к временным неудобствам.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 19:58
Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности с 9 по 27 июня: названа причина

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня 2025 года в Алматы перекроют участок пр. Абая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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