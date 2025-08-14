Въезд к аэропорту Алматы временно ограничен
Международный аэропорт Алматы сегодня, 14 августа 2025 года, выступил с важным обращением к жителям и гостям города. Как оказалось, речь идет о временных неудобствах по проезду в воздушную гавань, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальному сообщению, в связи с проведением ремонтных работ въезд на пандус аэропорта рядом с гостиницей "Аксункар" будет временно закрыт.
"В рамках ремонта будут проведены работы по улучшению гидроизоляции, модернизации системы отопления и укладке нового асфальта. На период ремонта въезд на пандус будет перенаправлен на новый подъем".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
В заключительной части администрация аэропорта принесла извинения за временные неудобства и поблагодарила за понимание.
