Алматинский аэропорт временно закроет один из въездов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сегодня, 18 июля 2025 года, опубликовала важное заявление, адресованное пассажирам и гостям воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации:
"С 21 июля в связи с началом ремонтных работ по расширению въездной зоны перед гостиницей "Аксункар" въезд и выезд на территорию аэропорта со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты".
В рамках проекта, уточнили специалисты, предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке.
"Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
В заключительной части жителей и гостей города поблагодарили за понимание и принесли им извинения за временные неудобства.
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Также ранее алматинцев предупредили, что с 21 июля по 1 августа 2025 года на территории восьми районов города будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.
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