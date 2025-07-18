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Общество

Алматинский аэропорт временно закроет один из въездов

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 18:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Международного аэропорта Алматы сегодня, 18 июля 2025 года, опубликовала важное заявление, адресованное пассажирам и гостям воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации:

"С 21 июля в связи с началом ремонтных работ по расширению въездной зоны перед гостиницей "Аксункар" въезд и выезд на территорию аэропорта со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты".

В рамках проекта, уточнили специалисты, предусмотрена организация дополнительной полосы въезда и обновление дорожного покрытия на этом участке.

"Эти изменения позволят повысить пропускную способность для высадки пассажиров вылетающих рейсов".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В заключительной части жителей и гостей города поблагодарили за понимание и принесли им извинения за временные неудобства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 18:53
В аэропорт Алматы станет сложнее заехать и выехать

Также ранее алматинцев предупредили, что с 21 июля по 1 августа 2025 года на территории восьми районов города будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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