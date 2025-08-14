#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

В Астане марафоны "переедут" за пределы города

Астана, бег, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 13:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Аким Астаны Женис Касымбек сегодня, 14 августа 2025 года, на встрече с населением рассказал, как планируют дальше развивать массовый спорт в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что не приветствует перекрытие дорог из-за марафонов.

"В дальнейшем будет в год несколько таких забегов. Каждое воскресенье перекрывать Туркестан, Акмешит, Кунаева – это не дело. Несмотря на то, что это воскресные дни, многие жители города выражают недовольство. Поэтому мы сейчас отказываемся от этого, максимально всевозможные марафоны будем выводить на объездные дороги, велосипедные, на другие тротуары. Определенные планы есть", – озвучил Женис Касымбек.

Как прошел республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025" в Астане, можно прочитать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
