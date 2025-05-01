Как прошел республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025" в Астане – фоторепортаж

1 мая в 07:00 в Астане стартовал республиканский забег "Бірлік жүгірісі 2025". Он посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и проходит под девизом: "30 лет единства – 30 лет Ассамблее", сообщает Zakon.kz.

Сбор участников начался еще в 5:30 утра. Для их удобства на месте старта был организован специальный городок – с раздевалками, палатками, легкими перекусами и концертной программой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Несмотря на прохладное утро в столице – всего 2 градуса тепла – возле Международного выставочного центра EXPO собрались сотни людей. Ни холод, ни ранний подъем не помешали им стать частью большого спортивного праздника.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как признались сами участники, они стараются не пропускать ни одного городского марафона. Для них это – сильнейшая мотивация, которая заставляет вставать с первыми лучами солнца даже в праздничный день.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что этот забег проводится уже в третий раз и традиционно приурочен ко Дню единства народа Казахстана, который отмечается 1 мая.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Забег осуществляется во всех регионах нашей страны. Он уникален этим. По всей стране в 7 утра порядка 20 тыс. человек пробежали на разные дистанции. В конце дистанции победителей ждут ценные подарки. Наши волонтеры после забега в рамках акции "Таза Казахстан" очистят всю дистанцию и приведут наши улицы в порядок. Это еще раз показывает, что наши помыслы чисты. Праздник посвящен всем нам. Всех с праздником!" – дополнил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутат Сената Евгений Больгерт также присоединился к сегодняшнему забегу. По его словам, он старается не пропускать ни одного марафона – будь то в Астане или в других регионах страны.

"Я и мои дети вовлечены и увлечены. Я очень рад, что мы можем вносить вклад в это движение, чтобы как можно больше людей приобщались к здоровому образу жизни. А этот замечательный забег проводим в День единства народа Казахстана. Надеюсь, что все получат удовольствие. Погода этому благоприятствует. Ну и сегодня мы ожидаем большое количество участников в столице. Мы уже с момента регистрации (на забег — прим. ред.) начинаем получать положительные отзывы – люди ждут, готовятся, и охват все больше и больше. "Бірлік жүгірісі" становится таким локальным казахстанским брендом, который мы развиваем в рамках АНК", – озвучил сенатор.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он также подчеркнул, что в забег является в том числе благотворительным – и благодаря ему стараются развивать социальную инфраструктуру как в столице, так и в регионах.

"По итогам этого забега мы уже запланировали открытие инклюзивных спортивных площадок для спортсменов, которые имеют дополнительные потребности. Это будет сделано в течение мая. Мы хотим еще больше увеличивать охват и идти в районы – не только в крупные города, но и в областные центры. Мы хотим, чтобы идея привлекала как можно больше людей, тем самым объединяя идеи единства и консолидации через здоровый образ жизни", – поделился сенатор.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Забег включал дистанции для участников всех возрастов и уровней подготовки: 1 км – для детей и инклюзивных спортсменов, 5 км – для массового участия и скандинавской ходьбы, 10 и 21,1 км – по сертифицированным трассам с учетом возрастных категорий, а также 30 км – в формате командной эстафеты 6×5 км с обязательным участием минимум одной женщины в команде.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Старт был дан ровно в 7:00. В один момент в разных уголках Казахстана начался забег "Бірлік жүгірісі 2025".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Рекордсмен Казахстана по различным воркаут-дисциплинам Айтым Жакупов также был среди участников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Первым делом хочу поздравить всю страну с таким значимым и знаменательным праздником Казахстана. Если мы будем все праздники так отмечать и передавать челлендж на всю страну… Казахстан – одна из немногих стран, где проживает столько национальностей и этносов. Пусть победит дружба! А спортсменам желаю не получать травм, и главное – занимайтесь спортом", – поделился спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На финише разгоралась настоящая буря эмоций – искренняя радость, а где-то гордость, которые легко читались на лицах участников, несмотря на усталость. Многие не скрывали улыбок, обнимались с близкими и делились впечатлениями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Помимо эмоциональной поддержки и аплодисментов, на финише всех участников ждал приятный сюрприз – памятные медали.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для кого-то они стали символом личной победы и силы духа, а для других единением с сотнями единомышленников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

1 мая президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана.