Казахстанцы после развлечения с девушками попали в ловушки на сотни тысяч тенге
Более 10 казахстанцев в поисках романтики стали жертвами вымогателей и лишились крупных сумм, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Жетысу, в мае 2024 года несколько девушек решили заработать легким и незаконным способом – с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений.
"Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости. Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что "подруга плачет" и просила приехать. На встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит", – рассказали в ДП 14 августа 2025 года.
Факты, установленные полицией:
- у первого потерпевшего выманили 350 тыс. тенге;
- у второго – требовали 2 млн тенге из-за "беременности" и получили более 900 тыс. тенге;
- третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тыс.;
- еще у одного потерпевшего – 795 тыс. тенге.
"Один из наиболее циничных эпизодов – инсценировка "попытки изнасилования несовершеннолетней". В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги. Добыча составила 800 тысяч тенге", – сообщили в полиции.
- По аналогичным схемам преступники получили еще: 600 тысяч тенге; 1,5 млн тенге; 1 млн тенге.
В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге.
"Всего установлено, что девять подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин. Все они задержаны и заключены под стражу. Полиция призывает граждан быть бдительными при знакомствах в интернете и в случае шантажа немедленно обращаться в правоохранительные органы", – резюмировали в ДП.
В похожую ситуацию попал житель Шымкента. У него обманом выудили 800 тыс. тенге.
