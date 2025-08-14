#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Общество

Казахстанцы после развлечения с девушками попали в ловушки на сотни тысяч тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 14:14 Фото: Zakon.kz
Более 10 казахстанцев в поисках романтики стали жертвами вымогателей и лишились крупных сумм, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) области Жетысу, в мае 2024 года несколько девушек решили заработать легким и незаконным способом – с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений.

"Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости. Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что "подруга плачет" и просила приехать. На встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит", – рассказали в ДП 14 августа 2025 года.

Факты, установленные полицией:

  • у первого потерпевшего выманили 350 тыс. тенге;
  • у второго – требовали 2 млн тенге из-за "беременности" и получили более 900 тыс. тенге;
  • третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тыс.;
  • еще у одного потерпевшего – 795 тыс. тенге.
"Один из наиболее циничных эпизодов – инсценировка "попытки изнасилования несовершеннолетней". В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги. Добыча составила 800 тысяч тенге", – сообщили в полиции.
  • По аналогичным схемам преступники получили еще: 600 тысяч тенге; 1,5 млн тенге; 1 млн тенге.

В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге.

"Всего установлено, что девять подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин. Все они задержаны и заключены под стражу. Полиция призывает граждан быть бдительными при знакомствах в интернете и в случае шантажа немедленно обращаться в правоохранительные органы", – резюмировали в ДП.

В похожую ситуацию попал житель Шымкента. У него обманом выудили 800 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Кому за 30 – мы что, уже старики?": в Казнете бурно обсуждают реакцию молодежи на ретро-телефон
Общество
14:04, Сегодня
"Кому за 30 – мы что, уже старики?": в Казнете бурно обсуждают реакцию молодежи на ретро-телефон
В Астане марафоны "переедут" за пределы города
Общество
13:33, Сегодня
В Астане марафоны "переедут" за пределы города
Названа предварительная стоимость проезда на LRT в Астане
Общество
13:20, Сегодня
Названа предварительная стоимость проезда на LRT в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: