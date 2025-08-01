Свидание с подвохом: в Шымкенте ликвидирована группа вымогателей

В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств у граждан. Об этом 1 августа 2025 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в состав преступной группы входили двое девушек и трое молодых людей.

"С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме". Пресс-служба ДП Шымкента

По информации полицейских, девушки через социальные сети знакомились с мужчинами, вызывали доверие и приглашали на встречи в арендованные квартиры. В разгар встречи в помещение врывались их сообщники, представлявшиеся родственниками, братьями или даже сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "разобраться" они избивали потерпевших и вымогали у них крупные суммы денег.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все пятеро подозреваемых задержаны и водворены под стражу. В ходе изучения содержимого мобильных устройств фигурантов выявлены дополнительные эпизоды аналогичных преступлений". Пресс-служба ДП Шымкента

Отмечается, что полиция продолжает мероприятия по установлению других потерпевших.

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