В Астане стартовал первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих

В Астане с 14 по 15 августа в столичном легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" проходит первый в истории чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), передает корреспондент Zakon.kz.

В легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" собрались 150 военнослужащих из более чем 20 стран мира, представляющих четыре континента.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Соревнования проходят в 16 весовых категориях – восемь среди мужчин и восемь среди женщин.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Подтверждено участие сборных команд из Азербайджана, Бразилии, Китая, Италии, Турции, Узбекистана, России и других стран. Среди гостей – призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и континентальных турниров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сегодня проходят поединки в четырех весовых категориях. Завтра – оставшиеся категории по программе. Капитан женской сборной Замзакуль Файзулланова – одна из тех, кто сегодня вышел на ковер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Работаю в ЦСКА уже 14 лет. Подготовка шла у нас плодотворно, мы много работали, потому что в истории это первый раз такой чемпионат, ко всему – по нашему национальному виду спорта. Мы готовились серьезно: были сборы в горах, в Шымкенте, затем у себя на базе в Алматы. Атмосфера на арене особая – все идеально, все классно, боремся. В целом все нормально, все отлично. У нас круговая система, это очень тяжело – допустим, у тебя 200 участниц, и ты борешься со всеми. Победителя определяют по очкам – у кого их больше, тот выигрывает", – дополнила спортсменка.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Она отметила, что подготовка к чемпионату началась около полугода назад.

"Обычно тренировки проходили так: в понедельник и вторник мы работали на ковре – боремся, в среду уделяли внимание общей физической подготовке – поднимали тяжести, жим лежа, отжимания, приседания, пресс. Работали до последнего, пока тренер не говорил "стоп". Все – до отказа", – поделилась Замзакуль Файзулланова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Главный тренер национальной сборной РК по қазақ күресі не скрывает амбиций – спортсмены нацелены на победу.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Очень волнительно осознавать, что за нашими спортсменами наблюдает весь Казахстан. Но мы рядом с ними, поддерживаем каждое их усилие. Турнир проходит на нашей земле, и потому у нас есть особая обязанность – показать лучший результат и завоевать первое место. Мы нацелены только на победу. Тренеры и болельщики прибыли из разных регионов страны, чтобы быть рядом с командой и поддерживают спортсменов. А сами борцы представляют Шымкент, Кызылорду, Тараз, Семей, Алматы и многие другие города Казахстана", – озвучил тренер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Государственный тренер по Қазақ күресі Женис Биткозов отметил, что сегодняшнее мероприятие – историческое событие.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Первый раз именно по нашему национальному виду спорта CISM проводит чемпионат мира. Организацией CISM проводит среди военных чемпионаты мира, и в 2027 году в Америке будет проводится Олимпийские игры по военным видам спорта. Сейчас наша задача – провести первый чемпионат мира по Қазақ күресі. На следующий год планируется проведение второго чемпионата мира по самбо и Қазақ күресі в Москве. Если мы получим положительные оценки, думаю, мы должны войти в эту программу", – рассказал Женис Биткозов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Президент CISM Нилтон Ролим Гомес Фильо также прибыл в Казахстан на чемпионат в качестве почетного гостя, и его визит подчеркивает высокий статус соревнований и международную значимость чемпионата. Под его руководством организация активно продвигает принципы дружбы, солидарности и мира через спорт между вооруженными силами стран-участниц.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он поделился, что был в Казахстане в прошлом году на Всемирных играх кочевников.

"Меня пригласили друзья из казахстанской делегации CISM, и благодаря этому я впервые смог не только увидеть казахскую борьбу, но и ближе познакомиться с культурой вашей удивительной страны. Поэтому я уже знал о значении этого вида спорта. Сегодня же мы становимся свидетелями нового этапа: в соревнованиях принимают участие более 20 стран, и это первый раз, когда казахская борьба проводится в рамках CISM. Для дебютного турнира это поистине впечатляющее число", – сказал Нилтон Ролим Гомес Фильо.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По его мнению, в дальнейшем присоединится еще больше государств и это позволит укреплять мир через спорт.

"Уверен, что в рамках этой идеи нас ждет следующий важный шаг – включение казахской борьбы в программу Всемирных военных игр, которые состоятся в 2027 году в США. Если процесс будет продолжен и при поддержке правительства, и при участии военных, то у меня нет сомнений: Қазақ күресі займет свое место в программе летних Игр. Конечно, это долгий путь. Но уже сейчас хочу выразить благодарность местному оргкомитету за блестящую организацию чемпионата. Они проделали выдающуюся работу, и это заслуживает особого признания", – дополнил Президент CISM.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он также поделился, что в Бразилии пока нет военной команды по Қазақ күресі, и этот вид спорта развивается только на гражданском уровне.

"В Бразилии арены для борьбы существуют, но они относятся исключительно к гражданской федерации – военной команды по казахской борьбе у нас пока нет. Подготовка ведется только среди гражданских спортсменов. Если сравнивать, то дзюдо в нашей стране очень известно и популярно, тогда как борьба лишь постепенно набирает силу", – сказал Нилтон Ролим Гомес.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спортсмен из Бразилии Майкл Штандлер, для которого это первый чемпионат по Қазақ күресі, также поделится своими впечатлениями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Мне знакома борьба, как самбо, рестлинг, грэпплинг, джиу-джитсу, каратэ… Но Қазақ күресі – это очень жесткий стиль с захватами, свои правила и очень сильные бойцы. В этом регионе Евразии спортсмены действительно очень хороши и физически крепки – особенно в Казахстане, Узбекистане и Грузии. Они очень-очень-очень сильные. Я понимаю, что пока у меня мало опыта, чтобы стать чемпионом, но я готов сражаться серьезно и сделать так, чтобы со мной было нелегко бороться. Мое знакомство с Қазақ күресі началось в 2017 году в Алматы. С тех пор за плечами накопился большой опыт в единоборствах. Семь лет я прожил за границей: шесть лет в Китае, а теперь живу в Объединенных Арабских Эмиратах. Уверен, этот опыт закалил меня, и сегодня я готов выйти на ковер и достойно представить Бразилию", – поделился боец.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит отметить, что Чемпионат мира по Қазақ күресі среди военнослужащих только начался, но уже ясно: это событие – не просто спортивный турнир. Это встреча культур, обмен опытом и доказательство того, что национальный вид борьбы Казахстана способен завоевать сердца во всем мире.