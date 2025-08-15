В Астане определили победителей первого чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих

В Астане сегодня, 15 августа 2025 года, в столичном легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" завершился первый в истории чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), передает корреспондент Zakon.kz.

Организаторами масштабного спортивного мероприятия, прошедшего под эгидой Международного совета военного спорта (Conseil International du Sport Militaire), стали Спортивный комитет Министерства обороны Республики Казахстан при поддержке Министерства туризма и спорта, а также акимата города Астаны.

Чемпионат был приурочен к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

В церемонии закрытия приняли участие министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, президент CISM полковник бразильской армии Ролим Фильо Нилтон Гомес, представители иностранных делегаций, ветераны казахстанского спорта и военнослужащие Вооруженных сил.

"Сегодня мы завершаем первый в истории чемпионат мира среди военнослужащих по қазақ күресі. Этот чемпионат стал не только спортивным состязанием, но и площадкой дружбы, взаимного уважения и укрепления международного военного сотрудничества. Выражаем благодарность всем спортсменам, тренерам, судьям и организаторам за высокий уровень подготовки и честную борьбу. Поздравляю победителей и призеров! Желаю всем участникам дальнейших успехов, крепкого здоровья и новых побед и в спорте, и в службе", – обратился к участникам турнира министр обороны Казахстана Даурен Косанов.

Председатель Спортивного комитета Министерства обороны Арман Абеуов отметил, что среди гостей – призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и континентальных турниров.

"На первом месте по количеству завоеванных призовых мест сборная Казахстана, на втором месте – команда из Узбекистана и на третьем – команда из России. В турнире приняли участие спортсмены из 25 стран-членов CISM. В том числе из Азербайджана, Бразилии, Китая, Италии, Турции, Узбекистана, России и других стран. Всего около 170 человек... CISM – это та площадка, куда входит 142 страны мира, где есть Вооруженные силы и другие воинские формирования и основой здесь смысл – дружба через спорт в международном военном сообществе", – добавил спикер.

Он говорит, что қазақ күресі активно развивается на всех континентах, особенно в странах СНГ.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Казахстанские спортсмены по итогам чемпионата мира CISM по қазақ күресі завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. Они говорят, что готовились к соревнованиям около месяца.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"На сегодня я по контракту служу в Центральном спортивном клубе армии Министерства обороны РК, на этом турнире выступал от ЦСКА. Соревнования прошли на высоком уровне, сами видели, и подготовка была наша на высоком уровне – сперва тренировались в городе Ленгер Туркестанской области, далее уже в городе Алматы. И сегодня наши труды оправдались – многие наши спортсмены стали призерами", – отметил дзюдоист из Жамбылской области Галымжан Кырыкпай.

По его словам, соревнование нужно превратить в добрую традицию и проводить теперь и в других странах.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Победить в турнире стало делом чести, так как это наш национальный спорт. Было не сложно. Было три спарринга – все хорошо прошло", – признается дзюдоистка Рауза Нурмухаметова.

Высокую оценку турниру дала казахстанская дзюдоистка и самбистка Айсара Керимбекова – она первая женщина из Казахстана в сборной СССР по дзюдо и самбо, чемпионка Азии, двукратная чемпионка мира, призер СССР, обладатель Кубка мира.



"Смотрю соревнования, восемь золотых медалей в нашей копилке, серебро... Я рада! У нас сильные спортсмены. Это первый чемпионат такого формата, и очень рада, что на таком высоком уровне все проходит", – говорит она.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Саниет Талабекова из Кыргызстана – самая юная спортсменка турнира. Ей всего 16 лет. В планах – вступить в ряды Вооруженных сил КР.

"Было сложно, но мне понравилось. Понравилась Астана – очень красивый город. Организация на высоком уровне. Готовились очень долго, и сегодня я рада своим выступлением", – поделилась спортсменка.

Хотелось бы отдельно проговорить о той атмосфере, которая царила "за ковром".

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Спортсмены из разных стран мира, говорящие на разных языках, тем не менее активно обменивались мнением, много фотографировались друг с другом, кто-то даже поделился контактами. Это дает возможность сказать, что первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих стал настоящим праздником спорта, дружбы и общения.

Отметим, что на турнире Казахстан представляли сильнейшие борцы Вооруженных сил РК и Службы государственной охраны РК. Соревнования проходили в 16 весовых категориях – восемь среди мужчин и восемь среди женщин.