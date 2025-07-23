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События

Чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих пройдет в Астане

Қазақ күресі, чемпионат, военнослужащие, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 14:47 Фото: Министерство обороны РК
С 14 по 15 августа столица Казахстана станет ареной исторического события – здесь впервые пройдет чемпионат мира по "қазақ күресі" среди военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие пройдет под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) – одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире.

Организаторами выступают Спортивный комитет Министерства обороны и Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

"Ожидается участие представителей порядка 40 стран, что подтверждает растущую популярность национального вида спорта на международной арене. Чемпионат станет важным шагом в развитии и продвижении "қазақ күресі" на мировой спортивной карте".

Место проведения: легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, проспект Туран, 59.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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