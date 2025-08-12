#АЭС в Казахстане
Спорт

Чемпионат мира по қазақ күресі: Астана встречает борцов-военнослужащих из 25 стран

чемпионат мира, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:13 Фото: МО РК
Столица принимает первый чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих, проходящий под эгидой Международного совета военного спорта (Conseil International du Sport Militaire), сообщает Zakon.kz.

Открытие первенства состоится 14 августа на базе легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan. Организаторами турнира CISM выступают Спортивный комитет Министерства обороны РК, Министерство туризма и спорта РК и Ассоциация Qazaq kuresi при поддержке акимата г. Астаны.

Фото: МО РК

В 1-м чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих принимают участие борцы из 25 армий мира. Казахстан представят сильнейшие спортсмены из состава Вооруженных сил и Службы государственной охраны. Поединки пройдут по 16 весовым категориям среди мужчин (55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, до и свыше 100 кг) и женщин (48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, до и свыше 77 кг).

Фото: МО РК

Казахстан получил право провести 1-й чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих после успешной презентации древнейшего вида единоборства в мае прошлого года на 79-й Генассамблее и конгрессе Conseil International du Sport Militaire в Танзании.

Фото: МО РК

Чемпионат мира приурочен к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В рамках мероприятия состоится тематическая выставка, где будут представлены уникальные документы, фотографии и артефакты, связанные с жизнью и подвигом нашей соотечественницы. Гости спортивного форума также смогут окунуться в атмосферу казахской культуры – рядом с ареной будут установлены юрты с интерактивными зонами, этноэкспозицией и образцами традиционного искусства.

Фото: МО РК

Напомним, Conseil International du Sport Militaire – вторая по значимости спортивная организация после Международного олимпийского комитета. Она объединяет представителей Вооруженных сил около 140 стран.

Успешное проведение чемпионата обещает стать поворотным моментом в истории отечественной борьбы, поскольку CISM рассматривает возможность включения қазақ күресі в ежегодную программу мировых армейских турниров, а также во Всемирные военные игры, которые пройдут в 2027 году в США.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
