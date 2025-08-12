Чемпионат мира по қазақ күресі: Астана встречает борцов-военнослужащих из 25 стран
Открытие первенства состоится 14 августа на базе легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan. Организаторами турнира CISM выступают Спортивный комитет Министерства обороны РК, Министерство туризма и спорта РК и Ассоциация Qazaq kuresi при поддержке акимата г. Астаны.
Фото: МО РК
В 1-м чемпионате мира по қазақ күресі среди военнослужащих принимают участие борцы из 25 армий мира. Казахстан представят сильнейшие спортсмены из состава Вооруженных сил и Службы государственной охраны. Поединки пройдут по 16 весовым категориям среди мужчин (55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, до и свыше 100 кг) и женщин (48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, до и свыше 77 кг).
Фото: МО РК
Казахстан получил право провести 1-й чемпионат мира по қазақ күресі среди военнослужащих после успешной презентации древнейшего вида единоборства в мае прошлого года на 79-й Генассамблее и конгрессе Conseil International du Sport Militaire в Танзании.
Фото: МО РК
Чемпионат мира приурочен к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В рамках мероприятия состоится тематическая выставка, где будут представлены уникальные документы, фотографии и артефакты, связанные с жизнью и подвигом нашей соотечественницы. Гости спортивного форума также смогут окунуться в атмосферу казахской культуры – рядом с ареной будут установлены юрты с интерактивными зонами, этноэкспозицией и образцами традиционного искусства.
Фото: МО РК
Напомним, Conseil International du Sport Militaire – вторая по значимости спортивная организация после Международного олимпийского комитета. Она объединяет представителей Вооруженных сил около 140 стран.
Успешное проведение чемпионата обещает стать поворотным моментом в истории отечественной борьбы, поскольку CISM рассматривает возможность включения қазақ күресі в ежегодную программу мировых армейских турниров, а также во Всемирные военные игры, которые пройдут в 2027 году в США.