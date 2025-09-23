#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан экспортирует бензин в Узбекистан, несмотря на запрет: в Минэнерго дали разъяснение

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 13:22 Фото: Zakon.kz
Экспорт бензина в Узбекистан не осуществляется. Об этом 22 сентября 2025 года заявили в Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления, "в связи с распространением в СМИ некорректной информации о якобы продолжающихся закупках казахстанского бензина Узбекистаном, Министерство энергетики РК заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности".

"На сегодняшний день экспорт бензина из Казахстана в Узбекистан или в любые другие страны не осуществляется. В стране действует запрет на вывоз ГСМ, правительством реализуется план по недопущению незаконного вывоза и контрабанды".Пресс-служба МЭ РК

В ведомстве пояснили, что "информация, на которую ссылаются отдельные СМИ, отражает разовую и временную меру, принятую весной текущего года".

"В апреле-мае в условиях запасов топлива внутри страны было принято точечное решение произвести экспорт излишков бензина АИ-92. Данная мера является стандартной международной практикой, позволяя оптимизировать хранилища и приносить дополнительные налоговые поступления в бюджет".Пресс-служба МЭ РК

С июня, как заверили в Минэнерго, "экспорт был полностью прекращен для накопления стратегических запасов перед плановыми ремонтами на НПЗ".

"Отмена госрегулирования и введение запрета на вывоз позволили стабилизировать внутренний рынок и значительно увеличить запасы топлива. Так, к началу лета резервы по бензину АИ-92 выросли почти на 70%, по дизельному топливу – на 78%", – подчеркнули в пресс-службе МЭ РК.

По данным ведомства, на сегодняшний день ситуация на рынке ГСМ стабильна.

"Внутренний рынок обеспечивается в полном объеме".Пресс-служба МЭ РК

14 августа 2025 года в Минэнерго сделали заявление по ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
