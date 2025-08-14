Юный казахстанец погиб после "воспитательной работы": вынесен приговор

В Мангистауском районном суде вынесли приговор по делу о гибели школьника в селе Акжигит, сообщает Zakon.kz.

20-летнего подсудимого обвинили в совершении иных насильственных действий из хулиганских побуждений в отношении несовершеннолетнего, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

"Судом установлено, что в селе Акжигит Бейнеуского района подсудимый собрал у подземного перехода под железнодорожными путями учеников 11-го класса. Воспользовавшись незначительным инцидентом, он выстроил их в ряд и, под предлогом "воспитательной работы", начал наносить удары кулаками в грудь двум несовершеннолетним. В результате полученных ударов один был доставлен во врачебный пункт, где, не приходя в сознание, скончался", – сообщили 14 августа 2025 года в пресс-службе Мангистауского районного суда.

Подсудимый вину не признал.

"Судом при назначении наказания не установлено обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого. Приговором суда Ж. признан виновным в инкриминируемых деяниях, и ему, с применением ст. 58 УК, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", – проинформировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел 8 апреля. Родным подростка сказали, что он упал и получил травму, из-за чего и наступила смерть. Но семья подозревала, что его убили.