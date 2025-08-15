#АЭС в Казахстане
Общество

85-летняя казахстанка решила сдать ЕНТ в Алматы и поступить в университет

ЕНТ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 06:06 Фото: Telegram/TESTCENTERKZ
13 августа в Алматы Нурихан апа попробовала пройти единое национальное тестирование для поступления в университет, сообщает Zakon.kz.

Непривычной участницей ЕНТ поделилась пресс-служба Наццентра тестирования в своих соцсетях. Так стало известно, что Нурихан апа всю жизнь посвятила воспитанию детей и не смогла получить высшее образование. В этом году она решила осуществить давнюю мечту и попробовать сдать ЕНТ. Родные поддержали ее и помогли пройти регистрацию.

На тестирование она пришла с детьми и перед началом экзамена благословила всех абитуриентов. Пенсионерка пожелала удачи и напомнила, что учиться и стремиться к знаниям никогда не поздно.

"В этот раз пройти тестирование ей помешало отсутствие навыков работы с компьютером. Но Нурихан апа пообещала обязательно научиться и вернуться на ЕНТ в следующем году", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/TESTCENTERKZ

В Наццентре тестирования ей пожелали здоровья, успехов и веры в свои силы.

С 10 по 14 августа в Казахстане проводилось августовское единое национальное тестирование.

Фото Алия Абди
Алия Абди
