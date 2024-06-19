Сбой при сдаче ЕНТ произошел в Алматы

В Алматы выпускники школ не смогли пройти Единое национальное тестирование 19 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Для не сдавших выпускников даты ЕНТ перенесли.

"В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. А именно первый поток – на 23 июня на второй поток, второй поток – на 30 июня", – сообщили в Национальном центре тестирования.

Ранее Министерство науки и высшего образования РК поделилось видео, на которых будущие студенты делятся впечатлениями после сдачи ЕНТ. А в Наццентре тестирования рассказали, сколько баллов нужно набрать на ЕНТ, чтобы поступить в вуз на грант.