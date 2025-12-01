#АЭС в Казахстане
События

Систему водоснабжения запустили в жилом массиве "Айкөл" в Шымкенте

система водоснабжения, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 20:34 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
1 декабря аким Шымкента совместно с жителями жилого массива "Айкөл" принял участие в церемонии запуска системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Реализация проекта стала возможной по итогам выездной встречи с населением, в ходе которой жители подчеркнули необходимость обеспечения микрорайона качественной питьевой водой.

В рамках проекта проложена водопроводная линия протяженностью 14,7 км. Таким образом, полностью решен вопрос водоснабжения 38 абонентов – жилых домов и социальных объектов. Реализация проекта позволит значительно улучшить санитарно-гигиенические условия и повысить комфорт проживания местных жителей.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Воду подключили, спасибо всем. Теперь надеемся, что все наладится. Возможно, займемся огородом, будем выращивать фрукты и ягоды". Жительница города Шымкента Назым Калыбекова

Аким города выразил благодарность спонсорам за оказанную поддержку, а также подрядной организации – за качественное и своевременное выполнение работ. Достичь результата в кратчайшие сроки удалось благодаря скоординированной работе акимата, представителей бизнеса и жителей района.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В настоящее время обеспеченность Шымкента питьевой водой составляет 99,5%. Власти заявляют о намерении повысить этот показатель до 99,9%. В этом году система водоснабжения уже была запущена в микрорайонах Текесу и Кызылжар-2. На очереди – крупный микрорайон Курсай, где насчитывается более 4,5 тыс. домов. Подключение водоснабжения здесь планируется в текущем месяце.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"В соответствии с нашим планом в декабре текущего года в населенном пункте Курсай будет введен в эксплуатацию крупный инфраструктурный проект. После его запуска обеспеченность города питьевой водой достигнет 99,9%. Подача воды уже обеспечена в населенных пунктах Текесу и Кызылжар-2. Сегодня водоснабжение также было обеспечено в населенном пункте Айкөл". Руководитель Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента Рзабек Мендикулов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Запуск системы водоснабжения в жилом массиве "Айкөл" стал результатом открытого диалога с населением и оперативного решения задач по улучшению качества жизни. В дальнейшем работа по развитию коммунальной инфраструктуры города будет продолжена, она направлена на создание комфортных условий для жителей Шымкента.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
