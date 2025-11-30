Мать школьника-рецидивиста наказали в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области вынес решение по делу об адмправонарушении в отношении казахстанки по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город", мать оштрафовали за поведение сына в школе. Выяснилось, что ученик школы-гимназии города Жанатаса в грубой форме отказался идти на урок учителя английского языка. С педагогом он общался, используя нецензурные выражения.
"В связи с этим в отношении его матери возбуждено дело об административном правонарушении. Судом также установлено, что в начале года гражданка уже привлекалась к ответственности за подобное действие своего сына", – сообщили в суде.
Отмечается, что женщина свою вину признала, извинилась и обещала не допустить подобных инцидентов в будущем. Санкция предусматривает штраф до 15 МРП либо арест до пяти суток.
По информации портала, суд учел признание вины, семейное и материальное положение подсудимой и снизил сумму штрафа на 30%, то есть в итоге она была оштрафована на 41 тыс. тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
