Происшествия

Мать школьника-рецидивиста наказали в Жамбылской области

мать школьника-рецидивиста оштрафовали в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области вынес решение по делу об адмправонарушении в отношении казахстанки по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", мать оштрафовали за поведение сына в школе. Выяснилось, что ученик школы-гимназии города Жанатаса в грубой форме отказался идти на урок учителя английского языка. С педагогом он общался, используя нецензурные выражения.

"В связи с этим в отношении его матери возбуждено дело об административном правонарушении. Судом также установлено, что в начале года гражданка уже привлекалась к ответственности за подобное действие своего сына", – сообщили в суде.

Отмечается, что женщина свою вину признала, извинилась и обещала не допустить подобных инцидентов в будущем. Санкция предусматривает штраф до 15 МРП либо арест до пяти суток.

По информации портала, суд учел признание вины, семейное и материальное положение подсудимой и снизил сумму штрафа на 30%, то есть в итоге она была оштрафована на 41 тыс. тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что велосипед и модель патрульной машины подарили школьнику из Кокшетау.

Елена Беляева
Елена Беляева
