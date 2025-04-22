Под надзором: как работают электронные браслеты для осужденных казахстанцев

Однозначно лучше ходить с браслетом на свободе, нежели находиться за решеткой, считают осужденные. Тем не менее некоторые из них умудряются вырваться из оков дистанционного контроля, невзирая на суровое наказание за нарушения.

Zakon.kz узнал, на какие хитрости идут осужденные, чтобы обойти установленный контроль, и возможно ли взломать электронные браслеты.

Начальник Управления по руководству службами пробации полковник юстиции Еркин Нурахметов рассказал, что в Казахстане о внедрении электронных браслетов утвердительно заговорили еще 20 лет назад. Правда, на их реализацию потребовалось больше 10 лет. Сначала планировали, что проектом займется "Казкосмос" (ныне "Қазақстан Ғарыш Сапары"). Потом предложили закупить готовое оборудование за рубежом. Однако их стоимость вышла слишком дорогой. На то время один аппарат обходился государству в 700 тыс. тенге, плюс годовое обслуживание в 300 тыс. тенге. Но и это еще не все. Сама система мониторинга стоила 6 млрд тенге. Поэтому оказалось проще остановиться на аренде средств слежения.

"Прибор – приемлемый вариант для контроля за осужденным. Он обходится бюджету намного дешевле, чем содержание самого человека в неволе. К тому же гуманный способ перевоспитания позволяет ему вести привычный образ жизни, находиться с семьей и даже работать. У него есть возможность исправиться". Еркин Нурахметов

К тому же электронный браслет – большой помощник инспекторов службы пробации, которые физически не могут контролировать каждого осужденного 24 часа 7 дней в неделю.

"У инспектора больше количество подучетных, он должен контролировать каждого, проверять по месту жительства, учебы либо работы. Например, проверка ночью не удобна для его семьи, из-за него не должны ведь страдать другие. Поэтому браслет облегчает жизнь и работу многим". Еркин Нурахметов

В Казахстане электронные средства слежения начали применяться к осужденным с июля 2024 года. Это регламентируется статьями Уголовно-исполнительного кодекса РК: статья 69 "Пробационный контроль за осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы" и статья 174 "Порядок осуществления пробационного контроля за лицами, осужденными условно, и оказания им социально-правовой помощи". То есть в отношении приговоренных к ограничению свободы и людей, осужденных условно.

"Электронное средство слежения применяется к осужденным, состоящим на учете в службе пробации, склонным к совершению повторных преступлений или имеющим взыскания. С лета 2024 года 2 562 человека надели браслеты, который носится на голеностопной части ноги. Он является водонепроницаемым, гипоаллергенным и комфортным для повседневной носки". Еркин Нурахметов

Еркин Нурахметов объяснил, что после того, как осужденному одевают браслет, ему вручают памятку с правилами.

"В них прописано, что запрещено его рвать, снимать, а также о необходимости заряжать. Кроме того, судом устанавливаются определенные ограничения: подучетному нельзя покидать и менять место жительства без письменного уведомления, посещать увеселительные заведения и так далее". Еркин Нурахметов

Специалисты круглосуточно отслеживают местонахождение осужденного с помощью специальной программы. Если он повреждает, снимает браслет или уклоняется от требований, то система подает сигнал, на который реагируют днем инспекторы, а ночью – дежурная часть.

"Если осужденный нарушит какую-то обязанность, в ночное время покинет дом или выедет за пределы города, то сигнал поступит на автоматизированное рабочее место сотрудника пробации. Инспектор звонит ему на видеозвонок или едет проверять по месту жительства. Если по мониторингу браслета выявлено, что подучетный заходил или находился в заведении в неположенное время, ему выносится предупреждение. После второго правонарушения в суд направляется материал о замене меры пресечения на лишение свободы. К тому же при поступлении приговора или постановления суда в службу пробации осужденному в тот же день закрывается выезд за пределы страны. В случае попытки пересечь границу пограничники направляют уведомление об этом в службу пробации. Осужденный возвращается". Еркин Нурахметов

По словам собеседника, есть люди, которые пытаются сломать, снять или даже поджечь браслеты. Начальник управления отметил, что такие нарушители наказываются по всей строгости закона. Если им удалось скрыться, проводится розыск, а браслет ищут по последней геолокации.

"Пропасть сеть не может, так как GPS ловит со спутника. Сотрудники даже видят уровень заряда на браслетах. Система апробирована, работает без сбоев. Иногда бывают погрешности в геолокации, как и у любого приложения, но это не критично. Если же пользователь видит, что браслет сломался, он должен сам уведомить о неисправности инспектора пробации. Есть факты, когда осужденные специально портят аппарат. Тогда специалисты направляют материалы в уголовный суд, чтобы заменить ограничение на лишение свободы. Также в гражданском порядке взыскивается ущерб, причиненный государству. Суммы зависят от оценки и могут варьироваться от 10 тыс. тенге до 150 тыс. тенге. В случае отказа от добровольного возмещения сумма ущерба взыскивается в судебном порядке". Еркин Нурахметов

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Еркин Нурахметов привел статистику, что за период использования электронных средств слежения было выявлено более 1800 нарушений. В основном это выход из дома в ночное время и передвижение не по утвержденному маршруту. В связи с этим в суд направлено более 900 материалов для замены ограничения свободы на арест, из которых 471 поддержаны судом.