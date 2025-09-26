#АЭС в Казахстане
События

Экс-члена общественного совета Алматы наказали бесплатной работой после скандала с 6-летним ребенком

В Алматы суд вынес решение по факту нападения на 6-летнего ребенка в игровой комнате, сообщает Zakon.kz.

Адвокат Жанна Уразбахова сегодня, 26 сентября 2025 года, рассказала, что в Медеуском районном суде состоялся приговор в отношении бывшего члена общественного совета при акимате Алматы, который в игровой комнате ресторана ударил малолетнего ребенка.

В суде он вину так и не признал, несмотря на наличие экспертиз, свидетельских показаний, видеозаписи. Судья назначил ему 100 часов общественных работ! Удовлетворил суд и наш иск – взыскал расходы на адвоката, на медицинскую помощь и за моральный вред", – сообщила Уразбахова.

Инцидент произошел 4 мая 2025 года. В игровой комнате одного из ресторанов Алматы член общественного совета Алматы (на тот момент) и бизнесмен ударил дважды мальчика. Все попало на камеры наблюдения. Полиция по данному факту завела уголовное дело. А сам мужчина утверждал, что это была реакция на то, что другие дети довели его ребенка до слез.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
