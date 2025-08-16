Казахстанцам обещают дождливое воскресенье

В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в воскресенье жителям страны не стоит надеяться на ясное небо.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана. Это значит, что пройдут дожди с грозами", – рассказали в РГП "Казгидромет".

На севере и в центре страны осадки могут быть достаточно сильными, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере в ночные и утренние часы – туман.

