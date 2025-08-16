#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Казахстанцам обещают дождливое воскресенье

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 15:55 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в воскресенье жителям страны не стоит надеяться на ясное небо.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана. Это значит, что пройдут дожди с грозами", – рассказали в РГП "Казгидромет".

На севере и в центре страны осадки могут быть достаточно сильными, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере в ночные и утренние часы – туман.

Ранее синоптики опубликовали недельный прогноз погоды в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами – Минздрав РК
Общество
13:28, Сегодня
Пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами – Минздрав РК
В Уральске стартовал первый Международный форум "AUYL FEST. Овцеводство – 2025"
Общество
12:59, Сегодня
В Уральске стартовал первый Международный форум "AUYL FEST. Овцеводство – 2025"
Тысячи километров сетей и десятки котельных: в Акмолинской области завершают подготовку к отопительному сезону
Общество
11:58, Сегодня
Тысячи километров сетей и десятки котельных: в Акмолинской области завершают подготовку к отопительному сезону
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: