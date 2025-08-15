Жаркая погода с осадками ожидается в Алматы: прогноз на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки. При этом в городе сохранится сильная жара.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в течение недели, с 16 по 22 августа, прогнозируются осадки с последующим повышением температуры.

"В ближайшую неделю погоду на территории города Алматы и Алматинской области будут формировать фронтальные разделы, которые связаны с циклоном, центр которого расположен в Северном Казахстане. Но к концу недели с отступлением циклона и приходом антициклона произойдет вынос теплых воздушных масс с Ближнего Востока. Вследствие чего к нам на территорию в дневные часы вернется жара, по области до 38 градусов". Даулет Кисебаев

16 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +27+29°C.

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +28+30°C.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +31+33°C.

21-22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +33+35°C.

Ранее синоптики рассказали, что на севере, северо-западе, востоке и в центре Казахстана прогнозируются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.