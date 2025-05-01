Синоптики обещают казахстанцам дождливую пятницу
Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
На большую часть страны в пятницу будут оказывать влияние атмосферные фронты.
"В связи с этим ожидаются дожди с грозами. Ночью в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана – град. Лишь на юго-западе и северо-западе РК погода ожидается без осадков", – сообщили в РГП "Казгидромет".
По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юго-востоке с пыльной бурей. На севере и востоке страны в ночные и утренние часы – туман.
На востоке Костанайской, севере и востоке Восточно-Казахстанской областей, а также на севере и в центре области Абай ожидаются заморозки 1-3 градуса.
На севере Актюбинской области, области Улытау, а также на западе Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
Высокая пожарная опасность ожидается:
- в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях;
- на западе и в центре Алматинской области;
- на юге Атырауской и Карагандинской областей;
- на юге и юго-востоке Актюбинской области;
- на северо-востоке, востоке и в центре Мангистауской области;
- в центре области Улытау;
- на западе и юге области Жетысу;
- на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;
- на северо-западе, юге и в центре области Абай.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.
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