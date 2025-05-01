Синоптики обещают казахстанцам дождливую пятницу

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

На большую часть страны в пятницу будут оказывать влияние атмосферные фронты.

"В связи с этим ожидаются дожди с грозами. Ночью в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана – град. Лишь на юго-западе и северо-западе РК погода ожидается без осадков", – сообщили в РГП "Казгидромет".

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юго-востоке с пыльной бурей. На севере и востоке страны в ночные и утренние часы – туман.

На востоке Костанайской, севере и востоке Восточно-Казахстанской областей, а также на севере и в центре области Абай ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На севере Актюбинской области, области Улытау, а также на западе Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

Высокая пожарная опасность ожидается:

в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях;

на западе и в центре Алматинской области;

на юге Атырауской и Карагандинской областей;

на юге и юго-востоке Актюбинской области;

на северо-востоке, востоке и в центре Мангистауской области;

в центре области Улытау;

на западе и юге области Жетысу;

на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;

на северо-западе, юге и в центре области Абай.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.