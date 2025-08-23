В воскресенье в пяти регионах Казахстана пройдут дожди

В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 августа, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье жителей пяти регионов страны ожидают сильные осадки. Их вызовет прохождение фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке, где прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалом.

"На западе и востоке страны пройдет сильный дождь. Под влиянием антициклона окажется юго-запад, северо-запад и север республики, где погода будет без осадков", – рассказали синоптики.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы – туман.

Днем ожидается сильная жара в Западно-Казахстанской области до +36 градусов, а в Атырауской – до +35+37 градусов.

В Актюбинской области воздух прогреется до +35 градусов, а на юге Мангистауского региона – до + 38 градусов.

Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.