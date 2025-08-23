#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

В воскресенье в пяти регионах Казахстана пройдут дожди

Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 16:59 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 24 августа, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье жителей пяти регионов страны ожидают сильные осадки. Их вызовет прохождение фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке, где прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалом.

"На западе и востоке страны пройдет сильный дождь. Под влиянием антициклона окажется юго-запад, северо-запад и север республики, где погода будет без осадков", – рассказали синоптики.

По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы – туман.

Днем ожидается сильная жара в Западно-Казахстанской области до +36 градусов, а в Атырауской – до +35+37 градусов.

В Актюбинской области воздух прогреется до +35 градусов, а на юге Мангистауского региона – до + 38 градусов.

Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа
Общество
17:39, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа
В Астане начали строить новые канализационные очистные сооружения
Общество
17:21, Сегодня
В Астане начали строить новые канализационные очистные сооружения
Горы не прощают ошибок: в Туркестанской области обратились к туристам
Общество
16:12, Сегодня
Горы не прощают ошибок: в Туркестанской области обратились к туристам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: