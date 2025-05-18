Синоптики обещают казахстанцам дождливый понедельник

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане опубликовали синоптики на 19 мая, сообщает Zakon.kz.

На большей части Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра.

"В центре, на востоке и юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди и шквал. Лишь на северо-западе, севере и юго-западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. На юго-западе – пыльная буря", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На западе Мангыстауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Карагандинской, Костанайской, Туркестанской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке Атырауской, на западе, в центре Алматинской областей, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, в пустынных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской областей, на севере области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.