Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 10 по 12 августа

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 10 по 12 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C.

12 августа: ночью переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +18+20°C. Прогноз погоды по Алматы 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +34+36°C.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C. Прогноз погоды по Шымкенту 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +37+39°C.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем +36+38°C.

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем +36+38°C. Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю в Алматы. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.

