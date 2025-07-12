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Общество

Сразу на нескольких улицах в Астане ограничат движение 13 июля

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 17:09 Фото: pixabay
В акимате Астаны предупредили жителей и гостей столицы об ограничениях движения транспорта 13 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Такие меры будут приняты в связи с проведением в столице масштабного спортивного события – турнира по триатлону ASTANA TRIATHLON half. Его участники стартуют в Центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа: плавание – 1,9 км, велогонку – 90 км и бег – 21,1 км.

"В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа", – пояснили в акимате.

Маршрут велосипедного этапа:

  • старт в Центральном парке (район Центрального пляжа);
  • выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;
  • движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);
  • поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);
  • поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;
  • далее три круга от Коргалжын до трассы на Косшы(Каркаралы) – по левой стороне;
  • после завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;
  • финиш – на парковке велопроката на велодорожке.

Фото: акимат Астаны

Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.

"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта", – добавили в акимате.

Ранее жителей Астаны предупредили о возможных пробках на участке улицы Амман, которую перекроют на четыре дня из-за дорожного ремонта.

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Андрей Дюсупов
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