Сразу на нескольких улицах в Астане ограничат движение 13 июля
Фото: pixabay
В акимате Астаны предупредили жителей и гостей столицы об ограничениях движения транспорта 13 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Такие меры будут приняты в связи с проведением в столице масштабного спортивного события – турнира по триатлону ASTANA TRIATHLON half. Его участники стартуют в Центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа: плавание – 1,9 км, велогонку – 90 км и бег – 21,1 км.
"В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа", – пояснили в акимате.
Маршрут велосипедного этапа:
- старт в Центральном парке (район Центрального пляжа);
- выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;
- движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);
- поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);
- поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;
- далее три круга от Коргалжын до трассы на Косшы(Каркаралы) – по левой стороне;
- после завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;
- финиш – на парковке велопроката на велодорожке.
Фото: акимат Астаны
Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.
"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта", – добавили в акимате.
Ранее жителей Астаны предупредили о возможных пробках на участке улицы Амман, которую перекроют на четыре дня из-за дорожного ремонта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript