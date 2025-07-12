Сразу на нескольких улицах в Астане ограничат движение 13 июля

В акимате Астаны предупредили жителей и гостей столицы об ограничениях движения транспорта 13 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Такие меры будут приняты в связи с проведением в столице масштабного спортивного события – турнира по триатлону ASTANA TRIATHLON half. Его участники стартуют в Центральном парке, а финишируют на территории Ильинки. Им предстоит преодолеть три этапа: плавание – 1,9 км, велогонку – 90 км и бег – 21,1 км.

"В связи с проведением мероприятия будет временно ограничено движение на ряде улиц города, особенно в зоне прохождения велосипедного этапа", – пояснили в акимате.

Маршрут велосипедного этапа:

старт в Центральном парке (район Центрального пляжа);

выезд на проспект Туран, поворот налево под мостом;

движение по пр. Туран до шоссе Коргалжын (по правой полосе);

поворот направо на шоссе Коргалжын, движение до объездной трассы (правая сторона);

поворот налево на объездную дорогу, движение по встречной полосе;

далее три круга от Коргалжын до трассы на Косшы(Каркаралы) – по левой стороне;

после завершения кругов: съезд обратно на шоссе Коргалжын и въезд на велодорожку со стороны Ильинки;

финиш – на парковке велопроката на велодорожке.

Фото: акимат Астаны

Беговой этап будет проходить по территории велодорожки.

"Просим жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения схемы движения транспорта", – добавили в акимате.

Ранее жителей Астаны предупредили о возможных пробках на участке улицы Амман, которую перекроют на четыре дня из-за дорожного ремонта.