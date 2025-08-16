Свыше 35 тысяч студентов в Казахстане могут остаться без мест в общежитиях

В Казахстане сохраняется дефицит мест в студенческих общежитиях – более 35 тысяч учащихся рискуют остаться без жилья, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 августа пишет телеканал "КТК".

В общежитиях преимущественно размещают первокурсников, в то время как старшекурсникам приходится самостоятельно искать альтернативное жилье.

Так, студент-медик из Талдыкоргана Кайсар Садуов, который учится в Алматы уже четвертый год, рассказал, что ему пришлось поселиться в гостевом доме.

"В общежития запускают только первокурсников. Я сам нашел этот дом для студентов. Цена для меня приемлемая, мне здесь комфортно. К тому же дом находится недалеко от центра. Удобное расположение. Отсюда я могу сесть на автобус и добраться до университета за 15 минут", – сказал он.

Наибольший дефицит мест фиксируется в Алматы, где не хватает около 10 тысяч койко-мест. В целом наиболее сложная ситуация наблюдается также в Актюбинской области, тогда как в других регионах проблема решена.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что в ведомстве сосредоточены на решении жилищного вопроса именно в Алматы.

"В целом во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, у нас сейчас решена проблема с общежитиями. Весь фокус у нас сейчас идет на Алматы. У нас в кризисном центре есть специально выделенные места, это для тех студентов, кто оказался в тяжелой ситуации. Он может там переночевать, спокойно с утра пойти искать общежитие. Нехватку общежитий мы закрываем хостелами", – сказал министр.

По словам владельцев хостелов, такие условия становятся альтернативой традиционным общежитиям. Ассоль Ахмат, которая уже шесть лет сдает коттедж студентам, отметила, что жильцы соблюдают строгие правила.

"Они сами себе готовят, сами за собой убирают: и посуду свою, и казаны, и кухню сами убирают. Комендантский час – до 23:00 нужно быть дома. У нас не было из ряда вон выходящих ситуаций: кражи, драки. Такого у нас никогда не было за все время нашей работы. За распитие алкогольных напитков за все это время мы выселили только одного студента", – сказала она.

Риелторы отмечают, что цены на аренду жилья в Алматы продолжают расти.

"Это даже экономически более выгодно – снимать, допустим, двух- или трехкомнатную квартиру нескольким студентам, чем снимать однокомнатную. Напомню, что самый дорогой квадратный метр – это однокомнатные квартиры", – пояснил риелтор Александр Бикетов.

В Миннауки заверили, что студенты, которым не хватило мест в общежитиях или хостелах, не останутся без крыши над головой. В Алматы, Астане и Шымкенте действуют ситуационные центры, где учащиеся могут переночевать, принять душ и поесть, однако утром должны освободить место для других.

Ранее мы писали о том, что делать и куда обращаться студентам, оставшимся без места в общежитиях Алматы.


