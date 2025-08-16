#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Пропавшая в Семее 13-летняя девочка найдена живой и невредимой

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 21:36 Фото: Zakon.kz
В Семее завершились поиски 13-летней Амины Мухтар, объявленной в розыск 16 августа, сообщает Zakon.kz.

Девочку обнаружили в районе поселка Восточный, сообщили в департаменте полиции области Абай. 

По данным ведомства, подросток ушла из дома после конфликта с родителями. Ее заметила тетя, которая сразу же уведомила полицию. В результате совместных действий правоохранителей и родственников девочка была возвращена домой целой и невредимой.

"Причиной ухода стал спор по поводу ограничений в использовании телефона", – уточнили в полиции. С ребенком проведена профилактическая беседа.

В департаменте обратились к родителям с просьбой уделять больше внимания общению с детьми.

"Гаджеты – часть жизни подростков, но они не должны становиться единственным источником интереса. Важно сопровождать ограничения объяснением, поддержкой и совместным досугом", – отметили в ведомстве.

Поисковая операция завершена. Девочка находится с родителями.

Ранее сообщалось, что в Семее полиция просит жителей помочь в поиске пропавшего ребенка. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: