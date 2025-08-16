Пропавшая в Семее 13-летняя девочка найдена живой и невредимой

В Семее завершились поиски 13-летней Амины Мухтар, объявленной в розыск 16 августа, сообщает Zakon.kz.

Девочку обнаружили в районе поселка Восточный, сообщили в департаменте полиции области Абай.

По данным ведомства, подросток ушла из дома после конфликта с родителями. Ее заметила тетя, которая сразу же уведомила полицию. В результате совместных действий правоохранителей и родственников девочка была возвращена домой целой и невредимой.

"Причиной ухода стал спор по поводу ограничений в использовании телефона", – уточнили в полиции. С ребенком проведена профилактическая беседа.

В департаменте обратились к родителям с просьбой уделять больше внимания общению с детьми.

"Гаджеты – часть жизни подростков, но они не должны становиться единственным источником интереса. Важно сопровождать ограничения объяснением, поддержкой и совместным досугом", – отметили в ведомстве.

Поисковая операция завершена. Девочка находится с родителями.

Ранее сообщалось, что в Семее полиция просит жителей помочь в поиске пропавшего ребенка.

