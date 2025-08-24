#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 по 27 августа

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 17:27 Фото: akorda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 25 по 27 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.
  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.
  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.
  • 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.
  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С.

Ранее казахстанские синоптики заявили о глобальном потеплении. В РГП "Казгидромет" пояснили, что территория страны прогревается более значительными темпами, чем земной шар в среднем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Алматы до 30 августа закроют одну из улиц в Бостандыкском районе
Общество
17:21, Сегодня
В Алматы до 30 августа закроют одну из улиц в Бостандыкском районе
Жителей двух регионов Казахстана предупредили о сильной жаре в понедельник
Общество
16:07, Сегодня
Жителей двух регионов Казахстана предупредили о сильной жаре в понедельник
Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве
Общество
18:23, 23 августа 2025
Творческий коллектив Вооруженных сил Казахстана вызвал фурор на Красной площади в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: