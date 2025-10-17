#АЭС в Казахстане
Директор осужден за присвоение премий подчиненных в Костанае

Суд №2 Костаная вынес приговор региональному директору местного филиала производственного кооператива, который признан виновным в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

"Алау" пишет, что с декабря 2023 по октябрь 2024 года подсудимый, злоупотребляя доверием подчиненных, требовал у сотрудников компании передавать ему бонусные выплаты, якобы по распоряжению руководства. Эти средства выплачивались работникам за успешную работу с клиентами. Таким образом обвиняемый присвоил более 70 млн тенге.

"Суд признал его виновным и, учитывая наличие малолетних детей, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты сроком на семь лет. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – пишет издание.

Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в изнасиловании и умышленном убийстве семилетней девочки.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Антикор: Осужден директор филиала "Аграрной кредитной корпорации"
16:24, 24 июля 2024
Антикор: Осужден директор филиала "Аграрной кредитной корпорации"
В Акмолинской области два предпринимателя украли у государства почти 250 млн тенге
18:31, 10 июня 2025
В Акмолинской области два предпринимателя украли у государства почти 250 млн тенге
Мощный взрыв в Костанае: директор оружейного магазина осужден на 5 лет
12:31, 02 июня 2023
Мощный взрыв в Костанае: директор оружейного магазина осужден на 5 лет
