Блогера из Шымкента обвинили в шантаже и вымогательстве

Сотрудники полиции ДП Туркестанской области задержали блогера из Шымкента, шантажировавшего местного предпринимателя. Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем, если тот ему не заплатит, сообщает Zakon.kz.

Вначале блогер получил от предпринимателя 2000 долларов США, но этих денег ему оказалось мало, и он потребовал еще 4 млн тенге. Инфлюенсера задержали при передаче второй суммы.

"Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США. Сейчас проводится расследование. Полиция продолжает искать все детали произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента полиции Туркестанской области раскрыли тайное поле конопли в одном из районов региона.

