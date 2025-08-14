#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Происшествия

Блогера из Шымкента обвинили в шантаже и вымогательстве

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 18:36 Фото: Zakon.kz
Сотрудники полиции ДП Туркестанской области задержали блогера из Шымкента, шантажировавшего местного предпринимателя. Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем, если тот ему не заплатит, сообщает Zakon.kz.

Вначале блогер получил от предпринимателя 2000 долларов США, но этих денег ему оказалось мало, и он потребовал еще 4 млн тенге. Инфлюенсера задержали при передаче второй суммы.

"Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США. Сейчас проводится расследование. Полиция продолжает искать все детали произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента полиции Туркестанской области раскрыли тайное поле конопли в одном из районов региона.

В Алматы тушат пожар в Жетысуском районе
Происшествия
18:39, Сегодня
В Алматы тушат пожар в Жетысуском районе
Спасли жизни и предотвратили взрыв полицейские в Алматинской области
Происшествия
16:54, Сегодня
Спасли жизни и предотвратили взрыв полицейские в Алматинской области
Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске
Происшествия
15:56, Сегодня
Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске
