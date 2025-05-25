#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.84
579.7
6.39
Туризм

Французский альпинист установил новый рекорд скорости восхождения на Монблан

Альпинист, горы, скалы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 02:59 Фото: Benjamin Védrines
Восходящая звезда французского альпинизма Бенджамин Ведрин побил рекорд самого быстрого восхождения и спуска с самой высокой горы Западной Европы Монблан, побив рекорд, державшийся более десяти лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 24 мая Ведринесу удалось достичь вершины высотой 4809 м из Шамони, а затем вернуться на курорт, на три минуты быстрее, чем это сделал испанский легенда ультрамарафона Килиан Жорнет в 2013 году.

Выйдя в путь около 9:00 утра, 32-летний Ведрин, специалист по быстрым восхождениям в альпийском стиле, преодолел путь от церкви в Шамони на высоте 1043 м до вершины Монблана и обратно за 4 часа, 54 минуты и 41 секунду.

"Сначала я действительно не поверил в это. Это рекорд, который меня заворожил, но я никогда не думал, что способен на это, мне действительно не хватало уверенности, чтобы это сделать", – сказал альпинист.

Ранее международный скандал случился на Эвересте из-за допинга альпинистов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Водитель курорта Бурабай знает местность лучше любого навигатора
Туризм
22:44, 23 мая 2025
Водитель курорта Бурабай знает местность лучше любого навигатора
Узбекистан готов отменить загранпаспорт для казахстанцев
Туризм
02:34, 22 мая 2025
Узбекистан готов отменить загранпаспорт для казахстанцев
Люди-смурфики установили рекорд во Франции
Туризм
20:10, 21 мая 2025
Люди-смурфики установили рекорд во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: