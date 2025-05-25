Французский альпинист установил новый рекорд скорости восхождения на Монблан

Восходящая звезда французского альпинизма Бенджамин Ведрин побил рекорд самого быстрого восхождения и спуска с самой высокой горы Западной Европы Монблан, побив рекорд, державшийся более десяти лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 24 мая Ведринесу удалось достичь вершины высотой 4809 м из Шамони, а затем вернуться на курорт, на три минуты быстрее, чем это сделал испанский легенда ультрамарафона Килиан Жорнет в 2013 году.

Выйдя в путь около 9:00 утра, 32-летний Ведрин, специалист по быстрым восхождениям в альпийском стиле, преодолел путь от церкви в Шамони на высоте 1043 м до вершины Монблана и обратно за 4 часа, 54 минуты и 41 секунду.

"Сначала я действительно не поверил в это. Это рекорд, который меня заворожил, но я никогда не думал, что способен на это, мне действительно не хватало уверенности, чтобы это сделать", – сказал альпинист.

Ранее международный скандал случился на Эвересте из-за допинга альпинистов.