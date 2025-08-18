#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

С привычных 140 до 20 км/ч: на участке одной из трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости

дорожный знак, ограничение скорости, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 11:47 Фото: pxhere
На участке одной из республиканских трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области:

"На 1128-м км автотрассы Астана – Караганда – Алматы в направлении Караганды, вблизи пос. Осакаровка, произошло временное сужение проезжей части. Для регулирования движения установлены специальные технические средства, что повлекло за собой значительное снижение разрешенной скорости – с привычных 140 км/ч до 20 км/ч".

Аналогичное ограничение действует и у пос. Акшатау со стороны Караганды.

В зоне действия ограничения дежурят сотрудники патрульной полиции, осуществляющие остановку автомобилей. С водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД и важности отдыха во время длительных поездок.

Фото: polisia.kz

Для обеспечения безопасности на дороге и оперативного реагирования на возможные происшествия пост патрульной полиции работает круглосуточно, в две смены.

"Главная задача введенных мер – снижение риска аварий на данном участке трассы, предотвращение ДТП и, как следствие, защита жизни и здоровья граждан. Новые ограничения призваны создать максимально безопасные условия для всех участников дорожного движения".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В Казахстане с 17 августа 2025 года еще одна дорога стала платной. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Передайте деньги – остальное я улажу сама": казахстанцев предупредили о мошенничестве с грантами
Общество
11:00, Сегодня
"Передайте деньги – остальное я улажу сама": казахстанцев предупредили о мошенничестве с грантами
Законен ли сбор денег за посещение озера Иссык
Общество
10:25, Сегодня
Законен ли сбор денег за посещение озера Иссык
Более 85 тысяч банковских карт с 2,3 млрд тенге на счетах арестовали в Казахстане: что с ними не так
Общество
10:00, Сегодня
Более 85 тысяч банковских карт с 2,3 млрд тенге на счетах арестовали в Казахстане: что с ними не так
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: