С привычных 140 до 20 км/ч: на участке одной из трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости

На участке одной из республиканских трасс Казахстана ввели жесткое ограничение скорости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области:

"На 1128-м км автотрассы Астана – Караганда – Алматы в направлении Караганды, вблизи пос. Осакаровка, произошло временное сужение проезжей части. Для регулирования движения установлены специальные технические средства, что повлекло за собой значительное снижение разрешенной скорости – с привычных 140 км/ч до 20 км/ч".

Аналогичное ограничение действует и у пос. Акшатау со стороны Караганды.

В зоне действия ограничения дежурят сотрудники патрульной полиции, осуществляющие остановку автомобилей. С водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД и важности отдыха во время длительных поездок.

Для обеспечения безопасности на дороге и оперативного реагирования на возможные происшествия пост патрульной полиции работает круглосуточно, в две смены.

"Главная задача введенных мер – снижение риска аварий на данном участке трассы, предотвращение ДТП и, как следствие, защита жизни и здоровья граждан. Новые ограничения призваны создать максимально безопасные условия для всех участников дорожного движения". Пресс-служба ДП Карагандинской области

