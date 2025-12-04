#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

В Генпрокуратуре Казахстана отреагировали на "новый штраф" за превышение 66 км/ч

Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана сегодня, 4 декабря 2025 года, прокомментировали информацию о "максимально допустимой скорости 66 км/ч после 00:00", которая вызвала обсуждения в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления по надзору и координации в сфере профилактики правонарушений ГП РК Жасулан Даулембаев напомнил, что в социальных сетях распространяются сведения о фиксации камерами фактов превышения скорости с 66 км/ч.

"Хотел бы разъяснить, что привлечение к ответственности не зависит от настроек устройств, фиксирующих превышение установленной скорости движения. За превышение скорости ответственность предусмотрена ст. 592 ("Превышение установленной скорости движения". – Прим. ред.) КоАП РК. Ответственность наступает за превышение скорости от 10 км/ч, и каждое последующее превышение на 10 км/ч ужесточает взыскание в виде суммы штрафа. Привлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения осуществляется в рамках административного законодательства (при отсутствии тяжких последствий), поэтому нужно изучать Кодекс и не верить слухам", – написал он в Facebook в четверг.

Даулембаев пояснил, что настройки систем фиксации скорости не могут влиять на вопрос привлечения и являются лишь инструментом обеспечения соблюдения скоростного режима на отдельных участках и передачи сведений при превышении установленного режима.

"Самое главное – необходимо учитывать, что скоростной режим устанавливается с учетом обстановки на конкретном участке дороги, аварийности, качества дорожного покрытия и других факторов, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим. При этом уровень правовой культуры водителей определяется не пределами превышения скорости, а необходимостью соблюдения предписываемого режима даже при отсутствии систем фиксации нарушений", – подчеркнул начальник Управления в ГП РК.

Также он призвал казахстанцев соблюдать ПДД, беречь себя и своих пассажиров.

, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 16:22
При каких правонарушениях казахстанцы обязаны пересдать экзамен для проверки знаний ПДД

Ранее в Казнете появилась рассылка, адресованная водителям. В ней говорилось, что якобы со 2 декабря 2025 года в Казахстане появится "новый штраф" за превышение 66 км/ч.

"Сегодня после 00:00 максимальная допустимая скорость составит 66 км/ч. "Превышение даже до 68, 69 или 75 км/ч фиксируется камерами, и автоматически начисляется штраф в размере 19 000 тенге. Просим соблюдать скоростной режим во избежание штрафов и лишних расходов", – говорилось в рассылке.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Но в МВД заявили, что рассылаемое сообщение про "максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00" является фейком и что "никаких таких изменений не вводилось". Казахстанцам напомнили, что в населенных пунктах для легковых авто "по-прежнему действует стандартная норма – 60 км/ч" и что "камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше". Граждан призвали не доверять непроверенным рассылкам, ориентироваться на официальную информацию и соблюдать ПДД.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
