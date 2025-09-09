Важный нюанс напомнили тем, кто собирается получать водительские права в Казахстане

Будущим казахстанским водителям 9 сентября 2025 года напомнили об одной удобной услуге, доступной в Специализированных центрах обслуживания населения для автомобилистов (спецЦОН), сообщает Zakon.kz.

Если вы сдали теоретический экзамен на права и волнуетесь о том, справитесь ли с практическим, можно проверить свои навыки по вождению на пробном практическом экзамене. Как на него записаться, рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Записаться можно через мобильное приложение ЦОН:

Откройте раздел "услуги спецЦОН" ⇒ выберите "пробный экзамен по вождению" ⇒ введите свой ИИН ⇒ введите шестизначный смс-код ⇒ выберите регион, спецЦОН, дату и время прохождения пробного экзамена ⇒ выберите тип коробки передач.

После оплаты вы получите уведомление о записи на пробный практический экзамен.

