Общество

К жителям двух городов Казахстана обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 09:09 Фото: pexels
Сегодня в Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"18 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау", – предупредили синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 09:09
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 августа

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 18 августа 2025 года в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана. О том, какой регион страны останется без дождей в понедельник, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
