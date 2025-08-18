К жителям двух городов Казахстана обратились синоптики

Сегодня в Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"18 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, ночью – в Атырау", – предупредили синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 18 августа 2025 года в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана. О том, какой регион страны останется без дождей в понедельник, можете узнать здесь.