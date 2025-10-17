#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Общество

Медведи разрушают пасеки и ломают заборы на дачах в ВКО

Медведи в Восточно-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 02:48 Фото: pixabay
Медведи теперь соседствуют с жителями города Риддера и все чаще заходят в населенные пункты Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Местные егери ведут себя гуманно и отпугивают хищников звуковыми сиренами. Специалисты объясняют, сто медведям не хватает естественных кормов, передает "Седьмой канал". В этом году в лесах меньше ягод, а в пригороде все больше стихийных свалок, которые привлекают диких зверей.

По официальным данным Министерства экологии популяция медведей в Восточно-Казахстанской области достигла 4,5 тыс. особей. Год назад их было почти вдвое меньше. При этом, в текущем году выдано только 185 разрешений на отстрел бурых медведей.

Со слов местных жителей, они не хотят соседствовать с медведями на своих дачах. Поэтому приходится вызывать полицию.

Помимо стихийных свалок специалисты ссылаются на соседство региона с Россией.

"Там большие пожары были, очень много животных пришли оттуда", – отметил заместитель начальника отряда оперативного реагирования управления природных ресурсов ВКО Сергей Карманников.

В начале октября администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала видео с медведями, которые с интересом осмотрели установленную в горах фотоловушку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Браконьер убил медведя в ВКО
13:13, 27 сентября 2023
Браконьер убил медведя в ВКО
Медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане
18:13, 18 августа 2025
Медведь наведался в акимат в Восточном Казахстане
Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
13:47, 29 апреля 2024
Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: