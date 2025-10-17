Медведи разрушают пасеки и ломают заборы на дачах в ВКО

Медведи теперь соседствуют с жителями города Риддера и все чаще заходят в населенные пункты Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Местные егери ведут себя гуманно и отпугивают хищников звуковыми сиренами. Специалисты объясняют, сто медведям не хватает естественных кормов, передает "Седьмой канал". В этом году в лесах меньше ягод, а в пригороде все больше стихийных свалок, которые привлекают диких зверей.

По официальным данным Министерства экологии популяция медведей в Восточно-Казахстанской области достигла 4,5 тыс. особей. Год назад их было почти вдвое меньше. При этом, в текущем году выдано только 185 разрешений на отстрел бурых медведей.

Со слов местных жителей, они не хотят соседствовать с медведями на своих дачах. Поэтому приходится вызывать полицию.

Помимо стихийных свалок специалисты ссылаются на соседство региона с Россией.

"Там большие пожары были, очень много животных пришли оттуда", – отметил заместитель начальника отряда оперативного реагирования управления природных ресурсов ВКО Сергей Карманников.

В начале октября администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала видео с медведями, которые с интересом осмотрели установленную в горах фотоловушку.