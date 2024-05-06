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В Восточном Казахстане мужчину зажало плитой при дворовых работах

В Восточном Казахстане мужчину зажало плитой при дворовых работах, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 19:42 Фото: МЧС РК
В городе Серебрянске Восточно-Казахстанской области при проведении плановых работ во дворе многоэтажного здания одному из работников КСК зажало ногу, сообщает Zakon.kz.

На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО. Чтобы освободить ногу мужчины 1973 года рождения, им пришлось задействовать погрузчик, сообщили в МЧС РК.


С помощью спасательной веревки сотрудники МЧС подняли плиту и передали пострадавшего врачам скорой помощи.

Ранее стало известно о пожаре в донерной Астаны. Спасатели вынесли восемь газовых баллонов, чтобы избежать взрыва.

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