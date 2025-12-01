"Летать становится не по карману": стоимость авиабилетов вынуждает казахстанцев менять планы

Многим казахстанцам приходится отказываться от перелетов. Люди вынуждены отменять путешествия из-за подорожания авиабилетов. За год стоимость увеличилась почти на четверть! При этом никаких улучшений сервиса пассажиры не заметили. Почему цены становятся космическими, разбирался Zakon.kz.

Жительница Актау Гулайна Халилова работает в Алматы. На новогодние праздники девушка регулярно улетает в родной город. Вспоминает, в прошлом году она купила авиабилет в ноябре на конец декабря за 35 тысяч. А в этот раз перелет у той же авиакомпании стоит больше сорока.

"В этом году я взяла билет в одну сторону, из Алматы в Актау, за 44 тысячи тенге. Покупала в середине ноября, то есть почти за полтора месяца до вылета. Понятное дело, что перед праздниками многие летают к родственникам и друзьям, но все равно по сравнению с прошлым годом цены сильно выросли. Если и в дальнейшем будут столь резкие скачки, то на следующий Новый год у меня, возможно, не получится прилететь к родителям. Летать становится не по карману!" – жалуется Гулайна.

Рост цен на авиабилеты достиг максимальной отметки за последний год, сообщает Energyprom.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики. В течение 12 месяцев стоимость полетов менялась от 7 до 17%. А недавно средний показатель удорожания составил 23,5%.

Фото: freepik

В большинстве регионов Казахстана перелеты подорожали в пределах 20%. Впрочем, есть исключения. На западе страны – в Атырауской и Мангистауской областях – удорожание превысило 44%. Это практически в полтора раза больше, чем в октябре 2024-го. Единственным регионом, где авиабилеты подешевели, стала область Абай. Там цены снизились на 7,5%.

Фото: Zakon.kz

Сами авиакомпании сообщают только то, что расширяют маршрутную сеть в международных направлениях, увеличивают парк самолетов и повышают качество услуг. Это лишь косвенно подтверждает увеличение затрат, но конкретно об удорожании билетов официальной информации нет. Причины сложившейся ситуации авиаперевозчики тоже не комментируют.

К слову, о том, что билеты на все виды транспорта в стране могут подорожать, еще летом заявил вице-премьер Роман Скляр. Неприятное известие чиновник объяснил несколькими факторами.

"Это повышение не будет таким значительным, как может показаться на первый взгляд. Потому что часть налога на добавленную стоимость идет в зачет, поэтому резкого повышения мы не увидели. Что касается в целом повышения тарифов на услуги транспорта, то, я думаю, вы не сможете назвать ни одну страну мира, где бы они снижались в настоящее время. Нужно понимать, что даже тот же самолет Airbus A320 десять лет назад стоил 50 миллионов долларов, а сейчас – более 70 миллионов долларов. Выросла стоимость запасных частей, авиакеросина и так далее. Это касается и железнодорожного, и автомобильного транспорта. Задача государства – создавать рыночную среду, чтобы рыночными методами регулировалась стоимость", – сказал Роман Скляр.

Вот только как раз таки создать ту самую пока не получается. По-прежнему на рынке царит монополия, признают эксперты. Речь идет именно про внутренние рейсы.

"Если бы у нас была здоровая конкуренция, тогда, возможно, у нас были бы такие же цены, как, допустим, в Европе на лоукостеры: за 20-30, 40-50 евро вы можете полететь там двух-трехчасовым рейсом по продолжительности. У нас, к сожалению, стоимость перелета, даже популярного Алматы – Астана, вы сами знаете, по мере роста спроса цены до потолка поднимаются. Тем более сейчас прошла информация, что в преддверии декабрьских праздников все авиакомпании уже подняли стоимость перевозок. Это говорит о том, что монопольное нахождение на рынке одной-двух компаний позволяет им диктовать вот такие условия", – считает член Общественного совета Министерства транспорта РК Серик Мухтыбаев.

По словам экспертов, за границей конкуренция более высокая. Поэтому разница в стоимости билетов разных авиаперевозчиков небольшая. Примечательно, что цены на международные рейсы бывают даже ниже, чем по Казахстану. Путешественники отмечают: улететь из Алматы в Стамбул иногда дешевле, чем в Актау.

"На внешнем рынке здоровая конкуренция. Там вы не сможете диктовать те тарифы, которые вам выгодны. Авиакомпании применяют такую тактику – динамическое формирование тарифов. К сожалению, у нас депутаты пропустили эту законодательную норму, которая позволяет авиакомпаниям максимально получать доход, мотивируя тем, что "это не мы, это динамическая система формирования тарифов", которая управляется человеком, менеджером авиакомпании. То есть он определенные тарифы открывает и закрывает или система по его алгоритму, чтобы максимально получить доход с каждого рейса. Почему, допустим, если вы сейчас решите купить билет на завтрашнее утро из Алматы в Астану, он будет вам предоставлен по максимальному тарифу. Это тоже вопрос, который требует цивилизованного решения, но не так, что он должен всегда решаться в пользу авиакомпании. Если вы посмотрите финансовую отчетность авиакомпаний – увидите, что у них доходность довольно высокая. Это им позволяет получать и дивиденды неплохие, и бонусы", – говорит авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

Экономисты поясняют: главный фактор, от которого зависят цены на авиабилеты, – стоимость покупки или лизинга самолета.

"Также в авиабилет входят стоимость авиакеросина, зарплаты пилотов, стюардесс, наземного персонала, аэропортовые и аэронавигационные сборы. Практически все это включает в себя и НДС". Экономист Расул Рысмамбетов

Больше всего на стоимость авиабилетов влияет курс иностранной валюты. При изменении цифр на табло обменников происходят резкие скачки цен.

"Я думаю, это все самым главным образом зависит от курса, может быть. Тогда, когда у компании вырастают цены именно на обслуживание, а также при подъеме цены на керосин. Еще, конечно, надо учитывать сезонность. Периоды отпусков, летних, рождественских, новогодних каникул, когда спрос повышается, – это все влияет на скачки цен", – полагает финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

В Казахстане ежегодно наблюдается дефицит авиатоплива. Недостающий объем наша республика закупает у других стран. Цены устанавливает продавец. Это, естественно, сказывается на стоимости перелетов. Кроме того, важную роль играет политическая ситуация в мире.

"Нашим основным поставщиком была Россия, но в связи со сложной геополитической обстановкой понятно, что и стоимость, и объемы топлива, которые поставляются в Казахстан, изменились. Поэтому тенденция удорожания билетов, я думаю, будет расти. В первую очередь это из-за инфляционных процессов. Второй момент связан с тем, что вся авиационная техника, которая эксплуатируется в Казахстане, закупается за валюту. Понятно, что курсовая разница существенна, так как билеты реализуются в тенге, а запчасти, лизинговые платежи, страхование и все прочее оплачивается в валюте. В том числе и аэропорты, которые закупают авиационное оборудование за пределами Казахстана", – объясняет авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

Кстати, к отечественным аэропортам у казахстанцев есть много претензий. Некоторые терминалы уже с трудом справляются с существующим пассажиропотоком. Люди, ожидающие вылета, нередко спят на полу. Возле туалетов выстраиваются длинные очереди, а найти место на парковках – задачка со звездочкой. Дает о себе знать еще и изношенная инфраструктура. По сведениям экспертов, доля аэропортовых тарифов в структуре авиабилетов – от 8 до 10%.

Стоимость перелетов внутри Казахстана в следующем году существенно вырастет, уверены эксперты.

"По моим оценкам, я думаю, что ориентировочно на 20-30% минимум. С учетом того, что сейчас происходит на рынке, с учетом того, что два крупных казахстанских авиаперевозчика объявили об обновлении авиационного парка. Понятно, что эти самолеты должны где-то летать и зарабатывать деньги". Авиаэксперт Серик Мухтыбаев

Однако вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на прошлой неделе успокоил: удорожание билетов на самолеты и поезда в следующем году не предвидится.

"Более 50% пассажиров заранее планируют свои маршруты и выкупают билеты. Это на предстоящие праздники. На следующий год удорожание билетов не планируется", – заверил вице-министр.

Ситуация с ценами авиабилетов на внутренних рейсах неоднократно становилась темой для обсуждения на заседаниях Парламента и правительства. Увеличение стоимости перелетов рассматривали и специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции РК. В конце прошлого года они выявили нарушения у одного из казахстанских лоукостеров. С весны 2025-го АЗРК снова проводит антимонопольный анализ работы системы авиаперевозок внутри Казахстана. Результаты пока не опубликованы.

По данным Бюро нацстатистики, авиакомпании продолжают наращивать пассажиропоток. Численность перевезенных самолетами пассажиров с января по октябрь выросла на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев 2025-го услугами авиакомпаний воспользовались 13 миллионов человек. Доходы от авиаперевозок по Казахстану в 2024-м составили 319 млрд тенге. Это на 23% больше, чем в 2023-м.