Асы в небе: под Алматы состоялось традиционное авиашоу – фоторепортаж

На аэродроме Байсерке в селе Еркин Алматинской области прошло авиашоу "Небо Байсерке-2025". Пилоты и парашютисты продемонстрировали высший пилотаж. Как прошло мероприятие, что запомнилось зрителям и чем гости фестиваля остались недовольны – в материале Zakon.kz.

Официальное открытие мероприятия было назначено на 12:00 дня. Однако гости начали приезжать на аэродром уже в 09:00 утра. Для всех зрителей был доступен авиамузей под открытым небом. Люди выстраивались в длинную очередь, чтобы сделать интересный снимок за штурвалом легкомоторного самолета, который единственный был доступен для гостей фестиваля. Все остальные экспонаты на авиашоу были обнесены ярко-красной лентой.

Ребята с интересом изучали приборные доски легкомоторных самолетов и заучивали вслух технические характеристики более крупных самолетов, таких как Ан-2, Ан-30, и вертолетов.

Материал по теме На аэродроме под Алматы собрались влюбленные в небо – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, до начала шоу все желающие могли прокатиться на воздушном шаре и сделать фото аэродрома с высоты птичьего полета.

Фото: Zakon.kz

По традиции долгожданное авиашоу под Алматы открыл вертолет Ми-2, который летел с флагом Казахстана под гимн страны. Почти сразу эстафету подхватили парашютисты. Они выполняли в воздухе различные трюки, в том числе прыжки с дымовыми шашками, лентами и флагами.

Фото: Zakon.kz

После официальной части начались демонстрационные полеты на самолетах и вертолетах. Именно ради этого все зрители пришли на аэродром Байсерке.

Фото: Zakon.kz

Пилоты в течение двух часов выполняли фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах Як-52, Як-55, Як-18Т, вертолете Ми-2 и другой технике.

Фото: Zakon.kz

Особенно зрителей впечатлил полет вертолета Ми-2 под музыку. Пилот буквально вальсировал в воздухе. Летательный аппарат выполнял различные фигуры, совершал перевороты, делал "бочку", "свечку" и ранверсман.

Фото: Zakon.kz

Организаторы отмечают, что авиашоу в первую очередь организовано для сохранения и развития авиационных традиций, а также в целом авиаспорта в стране.



"Это мероприятие проводится, для того чтобы популяризировать увлечение малой авиацией у молодежи. Возможно, именно сегодня, наблюдая за мастерством пилотов в воздухе, какой-нибудь молодой человек или девушка решат связать свою жизнь с небом", – рассказал командир летного экипажа Андрей Пеленков.

Фото: Zakon.kz

Многим зрителям авиашоу понравилось. Гости мероприятия оценили мастерство пилотов и насыщенную программу.

"Было немного страшно, когда самолет пролетал совсем низко над головами зрителей. Захватывало дух от фигур, которые выполняли пилоты. К примеру, я никогда не видела, как делают "мертвую петлю". Хочется, чтобы подобные мероприятия проводились чаще", – сказала жительница Алматы Диана Сарсенова.

Однако были и те, кто остался недоволен организацией авиашоу. Они отметили, что на площадке не было предусмотрено нужного количества мусорных урн и мест для отдыха посетителей.

"В принципе, само шоу нам понравилось, интересно, захватывающе. Однако омрачило поведение некоторых людей, которые не стеснялись мусорить чуть ли не на взлетном поле. Еще испортили настроение очень длинные очереди. Чтобы купить ребенку лимонад, мне пришлось простоять 2 часа. Можно сказать, что я смотрел авиашоу в очереди, под палящим солнцем, было мало шатров, где можно было спрятаться. Также не хватало места, где можно было присесть и перекусить, все приходилось делать стоя или на ходу", – сказал Антон Руденко.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в шоу участвовали только казахстанские летчики. Уже в следующем году организаторы планируют пригласить авиаторов из стран СНГ.