Глава Минздрава поручила утвердить новое школьное меню

Акмарал Альназарова поручила утвердить школьное меню в соответствии с новым Стандартом питания, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года и направлен на обеспечение сбалансированного и полноценного питания, отвечающего возрастным потребностям детей, сообщает Zakon.kz.

Поручение было озвучено 18 августа, когда министр уделила особое внимание вопросам профилактики анемии среди школьников. Ведь по результатам профилактических осмотров установлено, что у школьников наиболее часто встречаются кариес и анемия. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Министр отметила, что для создания безопасных условий обучения и сохранения здоровья детей местные исполнительные органы должны обеспечить системный санитарно-эпидемиологический контроль в школах.

"Необходимо усилить организацию медицинской помощи учащимся, решить вопрос кадрового обеспечения, повышения квалификации школьных медсестер и укрепления материально-технической базы медицинских пунктов. Каждый медицинский пункт школы закреплен за поликлиникой по территориальному принципу. Для оказания медицинской помощи на каждого школьника выделяется достаточное финансирование", – подчеркнула Альназарова.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Теперь в Казахстане перевести ребенка в другую школу можно через портал eGov.kz.