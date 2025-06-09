Школьников Казахстана будут кормить по новым правилам
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ Роза Кожапова уточнила, что меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.
"Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания".Роза Кожапова
По ее словам, документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.
Также отмечено, согласно новому стандарту, в рационе:
- значительно снижено содержание сахара, соли и жиров,
- исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха и т.д.),
- увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.
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Примечательно, что в малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).
"В настоящее время проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов Бракеражной комиссии. В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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