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Общество

Школьников Казахстана будут кормить по новым правилам

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
В Казахстане разработан и утвержден новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ Роза Кожапова уточнила, что меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

"Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания".Роза Кожапова

По ее словам, документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.

Также отмечено, согласно новому стандарту, в рационе:

  • значительно снижено содержание сахара, соли и жиров,
  • исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха и т.д.),
  • увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.

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Примечательно, что в малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).

"В настоящее время проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов Бракеражной комиссии. В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как школьники Казахстана могут начать карьеру с 14 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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