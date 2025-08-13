Полиция Алматы нагрянула в автоцентр "Кар Сити"

Полицейские Ауэзовского района Алматы провели локальную отработку на территории торгового автоцентра "Кар Сити", сообщает Zakon.kz.

Во время рейда выявили ряд нарушений, о которых 13 августа рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города:

факты стихийной торговли;

назойливого приставания к гражданам;

курения на рабочих местах и на территории станций техобслуживания;

складирования мусора и автозапчастей в неположенных местах.

"Также пресечено распитие алкогольных напитков и мелкое хулиганство. К административной ответственности привлечены 38 человек. В полицию доставлены 39 лиц, представляющих оперативный интерес, среди них – четверо иностранных граждан, а также несовершеннолетние, работавшие без разрешения родителей", – сообщили в ДП.

Кроме того, за остановку транспорта в неположенных местах к ответственности привлечены 27 водителей, девять автомобилей водворили на специализированную стоянку.

Рейдовые мероприятия в полиции обещают делать на регулярной основе.

