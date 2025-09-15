#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Общество

Почему полиция Алматы нагрянула к автовокзалу "Сайран"

полицейский, дорога, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:40 Фото: YouTube/AlmatyPolisiasy
В Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное в том числе на обеспечение безопасности граждан и соблюдение законодательства при пассажирских перевозках. В рамках ОПМ полицейские проверяют перевозчиков у автовокзала "Сайран", сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Особое внимание уделяется междугородним и международным маршрутам, где фиксируется наибольшее количество нарушений – в частности, правил перевозки пассажиров, переоборудования транспортных средств без соответствующего разрешения, использования транспорта, не прошедшего обязательный государственный техосмотр, а также несоблюдения требований по обеспечению безопасности пассажиров. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют деятельность перевозчиков, в том числе частных микроавтобусов, у автовокзала "Сайран".

Отмечается, что нарушения правил перевозки пассажиров выявляются регулярно и по каждому факту принимаются меры в соответствии с законом.

"Безопасность пассажиров – приоритетная задача полиции Алматы. Мы усилили контроль за деятельностью перевозчиков, особенно на междугородних и международных маршрутах. Нарушения правил перевозки не только создают дискомфорт, но и несут угрозу жизни и здоровью людей", – подчеркнул начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Он подчеркнул, что задача полиции – своевременно выявлять такие факты и пресекать их, чтобы жители и гости города могли чувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что усиленные рейды начались по всему Казахстану в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". В МВД тогда уточнили, что ОПМ по стране будет проводиться с 12 по 14 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Южный циклон испортит погоду в Казахстане
11:51, Сегодня
Южный циклон испортит погоду в Казахстане
В Астане начался суд над супругой блогера Жанабылова
11:30, Сегодня
В Астане начался суд над супругой блогера Жанабылова
Хорошую новость сообщили пользователям платных дорог в Казахстане
10:19, Сегодня
Хорошую новость сообщили пользователям платных дорог в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: