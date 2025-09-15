Почему полиция Алматы нагрянула к автовокзалу "Сайран"

В Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", направленное в том числе на обеспечение безопасности граждан и соблюдение законодательства при пассажирских перевозках. В рамках ОПМ полицейские проверяют перевозчиков у автовокзала "Сайран", сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП):

"Особое внимание уделяется междугородним и международным маршрутам, где фиксируется наибольшее количество нарушений – в частности, правил перевозки пассажиров, переоборудования транспортных средств без соответствующего разрешения, использования транспорта, не прошедшего обязательный государственный техосмотр, а также несоблюдения требований по обеспечению безопасности пассажиров. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют деятельность перевозчиков, в том числе частных микроавтобусов, у автовокзала "Сайран".

Отмечается, что нарушения правил перевозки пассажиров выявляются регулярно и по каждому факту принимаются меры в соответствии с законом.

"Безопасность пассажиров – приоритетная задача полиции Алматы. Мы усилили контроль за деятельностью перевозчиков, особенно на междугородних и международных маршрутах. Нарушения правил перевозки не только создают дискомфорт, но и несут угрозу жизни и здоровью людей", – подчеркнул начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Он подчеркнул, что задача полиции – своевременно выявлять такие факты и пресекать их, чтобы жители и гости города могли чувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что усиленные рейды начались по всему Казахстану в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". В МВД тогда уточнили, что ОПМ по стране будет проводиться с 12 по 14 сентября 2025 года.