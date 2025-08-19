#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Общество

Скандал с кричащим начальником: глава КТЖ рассказал продолжение истории

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 12:36 Фото: pexels
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал скандальное видео с совещания в КТЖ, где один из начальников в резкой форме обращается к подчиненным, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с заместителем генерального директора по локомотивному хозяйству Асаном Умбетовым, на котором он во время совещения эмоционально и не стесняясь в выражениях отчитывает сотрудников, появилось в Казнете в начале августа и получило широкий резонанс. В обществе и осудили Умбетова за некорректное для руководителя поведение, и поддержали за неравнодушие к рабочим моментам.

Алдыбергенов, в свою очередь, отметил, что было очень много публикаций по Асану Умбетову.

"Он человек, который прошел с нуля, начиная с машиниста, болеет душой за компанию, болеет душой за безопасность, обеспечивая безопасность пассажиров прежде всего. Он так эмоционально, думаю, выразился. Но в целом, я считаю, что его горячее (выступление – Прим. ред.) привело к хорошему эффекту. Машинисты, в том числе те, которые сделали эту большую ошибку, поняли это. С ними проведен разбор", – сказал спикер.

С его слов, машинист и помощник машиниста понесли наказании – выговор.

Журналисты уточнили, понесет ли наказание человек, который опубликовал видео с закрытого совещания.

"На сегодня идет расследование по поводу слива информации с производственного совещания КТЖ. Уровню информационной безопасности в стране уделяется особое внимание. Поэтому было принято решение о переходе всех квазикомпаний на систему Aitu. В связи с этим нами проводится расследование. Слив информации достаточно серьезный. И это повлекло для нас последствия", – ответил Талгат Алдыбергенов.

Ранее Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов рассказал, когда парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Почему цены на автогаз выросли в Казахстане
Общество
12:32, Сегодня
Почему цены на автогаз выросли в Казахстане
В КГА назвали главные факторы задержек авиарейсов в Казахстане
Общество
12:18, Сегодня
В КГА назвали главные факторы задержек авиарейсов в Казахстане
В Алматы состоялась церемония открытия IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств
Общество
12:05, Сегодня
В Алматы состоялась церемония открытия IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: