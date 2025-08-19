Скандал с кричащим начальником: глава КТЖ рассказал продолжение истории

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал скандальное видео с совещания в КТЖ, где один из начальников в резкой форме обращается к подчиненным, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с заместителем генерального директора по локомотивному хозяйству Асаном Умбетовым, на котором он во время совещения эмоционально и не стесняясь в выражениях отчитывает сотрудников, появилось в Казнете в начале августа и получило широкий резонанс. В обществе и осудили Умбетова за некорректное для руководителя поведение, и поддержали за неравнодушие к рабочим моментам.

Алдыбергенов, в свою очередь, отметил, что было очень много публикаций по Асану Умбетову.

"Он человек, который прошел с нуля, начиная с машиниста, болеет душой за компанию, болеет душой за безопасность, обеспечивая безопасность пассажиров прежде всего. Он так эмоционально, думаю, выразился. Но в целом, я считаю, что его горячее (выступление – Прим. ред.) привело к хорошему эффекту. Машинисты, в том числе те, которые сделали эту большую ошибку, поняли это. С ними проведен разбор", – сказал спикер.

С его слов, машинист и помощник машиниста понесли наказании – выговор.

Журналисты уточнили, понесет ли наказание человек, который опубликовал видео с закрытого совещания.

"На сегодня идет расследование по поводу слива информации с производственного совещания КТЖ. Уровню информационной безопасности в стране уделяется особое внимание. Поэтому было принято решение о переходе всех квазикомпаний на систему Aitu. В связи с этим нами проводится расследование. Слив информации достаточно серьезный. И это повлекло для нас последствия", – ответил Талгат Алдыбергенов.

