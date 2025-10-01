#АЭС в Казахстане
Происшествия

Душил и изнасиловал: полицейские Уральска задержали предполагаемого обидчика школьницы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 03:10 Фото: Zakon.kz
Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю ученицу школы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Девочку доставили в больницу, но подробности преступления не разглашались. Тем временем, полицейские тут же начали поиски злоумышленника, а 1 октября глава департамента лично комментировал ситуацию, передают "КТК" и "Седьмой канал". По его словам, задержанный уже в изоляторе.

"В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", – прокомментировал начальник ДП Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

В Актюбинской области задержаны молодые люди по подозрению в вымогательстве.

Фото Алия Абди
Алия Абди
