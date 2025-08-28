#АЭС в Казахстане
Происшествия

Автомобиль без водителя застрял в русле реки в Алматы

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 20:31 Фото: Instagram/almatinec_live
В Instagram появилось фото автомобиля Renault, который оказался в необычном месте – прямо в русле реки Малая Алматинка, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно заметить, что машина стоит так, что задняя ее часть погружена в воду, а передняя находится на бортике. По словам автора публикации, инцидент произошел ниже старого Терренкура в Алматы. В комментариях пользователи пытались предположить, как именно автомобиль оказался в реке.

Фото: Instagram/almatinec_live

На запрос Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы дали комментарий касательно инцидента.

Как сообщили в дежурной части транспортной службы, данное дорожное транспортное происшествие произошло в Медеуском районе города Алматы. Водитель машины марки Renault, находясь вне салона своего транспортного средства, не принял меры, исключающей самопроизвольное движение авто.

Из-за этого транспортное средство покатилось вниз по улице Коперника в северном направлении и допустило наезд на ограждение реки Малая Алматинка. В результате данного ДТП никто не пострадал. К расследованию аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.

Ранее сообщалось, что пожарные Алматы не дали огню разгореться в рекламном агентстве.

Аксинья Титова
