В Казахстане около 8 млрд тенге выделили на строительство детсада

По поручению президента страны продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в городе Актобе. Его открытие обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников.

Фото: пресс-служба правительства РК

Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству:

спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области;

музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области;

спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалыке;

реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане;

тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.

А в Кызылорде сэкономили выделенные из резерва правительства деньги на строительство теплосетей.