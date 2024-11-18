В Казахстане около 8 млрд тенге выделили на строительство детсада
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По поручению президента страны продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства, принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в городе Актобе. Его открытие обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников.
Фото: пресс-служба правительства РК
Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству:
- спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области;
- музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области;
- спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалыке;
- реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане;
- тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
А в Кызылорде сэкономили выделенные из резерва правительства деньги на строительство теплосетей.
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