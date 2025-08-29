#АЭС в Казахстане
Общество

Родителям школьников перечислили 25,3 млрд тенге из фонда "Всеобуч"

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 08:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане фонд "Всеобуч" обеспечил 100% охват школьников, перечислив их родителям 25,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В преддверии нового учебного года обеспечен полный охват школьников из социально уязвимых категорий через фонд "Всеобуч". По данным местных исполнительных органов, на счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей, передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.

"Поддержку получили более 500 тыс. детей, среди которых дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, школьники из малообеспеченных семей и получатели адресной социальной помощи, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.

В этом году минимальный размер выплаты составляет 46 228 тенге на одного ребенка. Вместе с тем в ряде регионов по решению маслихатов были предусмотрены более высокие показатели:

  • в Алматы – 55 тыс. тенге;
  • в Жамбылской области – 53 117 тенге;
  • в Павлодарской области – 53 663 тенге.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

"Ежегодно фонд "Всеобуч" помогает детям подготовиться к началу нового учебного года. Это позволяет семьям обеспечить детей всем необходимым к школе и гарантирует равные возможности для каждого ребенка. Важно отметить, что "Всеобуч" является одной из ключевых мер государственной поддержки", – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Также стало известно, какие стипендии будут получать студенты в Казахстане в 2025 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
