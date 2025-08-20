#АЭС в Казахстане
Общество

Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 10:11 Фото: pixabay
В Генеральной прокуратуре 20 августа напомнили о том, что16 июля 2025 года глава государства подписал закон, которым в Уголовный кодекс введена новая статья 115-1 "Сталкинг", сообщает Zakon.kz.

Сталкинг – это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

"Впервые в отечественном законодательстве за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток", – отметили в надзорном органе.

Если же сталкинг сопровождается насилием, угрозами, шантажом, нарушением неприкосновенности частной жизни, то это будет квалифицироваться дополнительно по другим статьям Уголовного кодекса.

"Важно знать, что уголовное преследование по статье сталкинг начинается при наличии реального вреда – например, нарушения права на частную жизнь, ограничений свободы передвижения или психологического давления. Цель введения ответственности – защита жертв на ранней стадии и формирование нулевой терпимости к насильственным и агрессивным формам поведения", – пояснили в Генпрокуратуре.

Там отмечают, что под признаки сталкинга не подпадают законные действия правоохранительных органов, осуществляемые в пределах своей компетенции.

Генеральная прокуратура призывает граждан не оставаться равнодушными к проявлениям сталкинга. При возникновении подобных ситуации необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

19 августа в Генеральной прокуратуре рассказали о новой статье в Уголовном кодексе, предусматривающей наказание за принуждение к вступлению в брак.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
